Самая сложная головоломка? Найдите скрытое число среди цветных точек

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Опубликовано: 11.06.2024 13:19 , Обновлено: 11.06.2024

В Сети появилась новая головоломка, которая потенциально может быть одной из самых сложных. Однако, если у вас зоркие глаза и высокий интеллект, у вас есть все шансы на победу. Какое число скрыто среди цветных точек?

На изображении, опубликованном Jagran Josh, мы видим холст, покрытый разными цветными красками. Благодаря нагромождению разноцветных точек невероятно сложно определить, где может находиться число, а также какое это число.

С таким количеством цветов, на которые нужно смотреть, это может стать непосильной задачей. Если вы исследуете каждую часть изображения, у вас будет больше шансов найти скрытое число.

Чтобы сделать задачу сложнее, включите таймер и попробуйте справится с задачей за 8 секунд. Готовы? Удачи.

Говорят, что число могут увидеть только люди с «4K-зрением».

Если вы испытываете затруднения, то вот вам подсказка, которая поможет вам добиться успеха: посмотрите в нижнюю половину изображения!

Ответ

Если вы все еще не можете найти скрытое число, то оно обведено ниже.

[scryt_b title=“Чтобы увидеть картинку с ответом, нажмите здесь.”]

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Если же эта задача оказалась для вас слишком простой, то почему бы не попробовать одну из других головоломок, которые Telegraf.news публиковал ранее.

Например, попробуйте найти ошибку, спрятанную на картинке со стрекозой.

Только умнейшие смогут заметить ошибку на этой картинке. Что не так?