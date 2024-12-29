"Самая милая вещь" - Пилот рассказал, какой вопрос должны задать все пассажиры при посадке на самолёт

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Опубликовано: 29.12.2024 13:36 , Обновлено: 29.12.2024

Пилот американской авиакомпании поделился советом, который может сделать авиапутешествие намного увлекательнее. Для этого пассажирам нужно не постеснятсья и попросить стюардесс только обо одном.

Пилот, и по совместительству тиктокер, посоветовал попросить бортпроводников, можно ли вам заглянуть в кабину пилотов. Хотя это может показаться, на первый взгляд, дерзкой просьбой, часто экипаж идёт навстречу.

“Как пилот авиакомпании уверяю вас, клиенты больше всего ценят возможность подойти и поговорить с летным составом. Если вы когда-нибудь хотели заглянуть в кабину пилотов, поговорить, задать вопросы или распросить о полетах, все, что вам нужно сделать, это обратиться к стюардессе”, - рассказал пилот самолёта в своем TikTok.

“Я бы сказал, что в девяти случаях из 10 мы будем очень счастливы пообщаться с людьми и показать свою кабину. Конечно, это может произойти не сразу. Ведь мы можем быть немного заняты. Возможно, вам придется подождать до конца процесса посадки или после того, как мы прибудем в конечный пункт назначения”, - рассказал пилот.

Сотрудник американской авиакомпании добавил: “Лично мне нравится, когда кто-то подходит и просто хочет посмотреть, что происходит… Мы любим показывать нашу работу”.

Один из подписчиков в комментариях выказал восторг такой идеей: “Прекратите, это самая милая вещь на свете”.

Между тем, другие сказали, что в прошлом следовали этому совету. И, как и сказал пилот, в конечном итоге это сделало их путешествия намного приятнее. А в TikTok даже появились видео счастливчиков, которые осмелились задать такой вопрос экипажу.

Ещё один зритель написал: “Я помню, как маленьким ребенком видел кабину пилота, и это было так здорово!”

Второй сказал: “Мы готовили моего сына к самостоятельному полету. Его крестная попросила, и пилоты разрешили ему подняться, они все объяснили, сфотографировали и подарили ему игрушечный самолетик и значок”.

А третий добавил: “Я могу подтвердить. В детстве мама каждый год заставляла меня фотографироваться в кабине пилотов, и недавно я решил, что хочу стать пилотом!”