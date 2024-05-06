"С панно из телячьей кожи" - В России к 9 Мая выпустили iPhone 15 Pro под названием "Победа". За что попросили $5,6 тыс?

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Опубликовано: 06.05.2024 19:07 , Обновлено: 06.05.2024

Российский бренд Caviar к 9 Мая выпустил "патриотический комплект для победителей". В него вошел стилизованный американский iPhone 15 Pro под названием "Победа" и футляр со встроенным мини-телевизором, который проигрывает песню “День Победы” в исполнении Льва Лещенко.

Как отметили в компании, телефон украсили “ювелирной эмалью в цветах георгиевской ленты, а также барельефом пятиконечной звезды из авиационного титана”. Кроме того, дизайн дополнили “панно из телячьей кожи в красном цвете”.

В Caviar пообещали, что каждый, кто закажет комплект, получит iPhone 15 Pro в футляре со встроенным дисплеем. При открытии коробки, судя по видео, будет звучать песня “День Победы”.

“Цена комплекта начинается от 519 тыс. [российских] рублей за iPhone 15 Pro “Победа”, - добавили в компании. Это примерно $5,63 тыс.