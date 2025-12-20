С обсерватории минского планетария сняли крышу

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Опубликовано: 20.12.2025 13:14 , Обновлено: 20.12.2025

В Минске в парке Горького начался ремонт всем известного здания обсерватории планетария. И вот «Минскстрой» показал ход работ — с самого цилиндрического здания Минска, а то и Беларуси, сняли купол.

Строители пообещали вместо старого поставить новый с возможностью вращения на 360° и специальными створками. Но проектировать и делать его будут не в Беларуси. Заказ ушел почему-то в Москву.

Пока же для установки нового купола строители усиливают колонны и заливают монолитный пояс.

















Здание обсерватории 1967 года постройки имеет цилиндрическую форму и высоту по куполу 12 м, в диаметре — 5,5 м. На верхний уровень, где находился уникальный телескоп🔭 фирмы Carl Zeiss 1950/130, ведет винтовая лестница.

«Планируется, что обновление звездного дома займет не очень много времени, и скоро все желающие смогут в дневное и вечернее время наблюдать за жизнью светил», — пообещали в «Минскстрое».