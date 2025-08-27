Рыба, которая "морально унижает" рыбака, набрала 3,5 млн просмотров в TikTok — "Ну что, как улов?

🎥 Видео

Опубликовано: 27.08.2025 15:08 , Обновлено: 27.08.2025

Вирусное видео в TikTok про рыбу, которая будто решила поиздеваться над рыбаком, не оставило зрителей равнодушными. Под роликом, набравшем 3,5 млн просмотров за несколько дней, собрались сотни, если не тысячи, шуток и множество лайков.

На опубликованных кадрах видно, как человек сидит возле удочки и ловит рыбу. А рядом с рыбаком - сом (по всей видимости), который смотрит на него с открытым ртом.

Это видео стало поводом для отличных шуток в комментариях, которые заставляют “залипнуть” на несколько минут и получить дозу хорошего настроения. Некоторые зрители прописали целые предполагаемые диалоги между рыбой и рыбаком.

Например, этот комментарий собрал 69,4 тыс. лайков:

— Здорово, ну что, как улов?

— Плохой.

— А знаешь, почему?

— Почему?

— Потому что я всю рыбу съел.

Другой пользователь написал: “Сидим с рыбой, ловим рыбу”.

“Морально унижает”, — пошутил третий.

А вот еще разговор рыбы с мужчиной:

— Я прикормку и крючок съел.

— И что теперь делать?

— Дай еще.

Еще один зритель также считает, что сом выпрашивал еду: “Ну дай ты прикормки по-братски”.