Рыба, которая "морально унижает" рыбака, набрала 3,5 млн просмотров в TikTok — "Ну что, как улов?
Вирусное видео в TikTok про рыбу, которая будто решила поиздеваться над рыбаком, не оставило зрителей равнодушными. Под роликом, набравшем 3,5 млн просмотров за несколько дней, собрались сотни, если не тысячи, шуток и множество лайков.
На опубликованных кадрах видно, как человек сидит возле удочки и ловит рыбу. А рядом с рыбаком - сом (по всей видимости), который смотрит на него с открытым ртом.
Это видео стало поводом для отличных шуток в комментариях, которые заставляют “залипнуть” на несколько минут и получить дозу хорошего настроения. Некоторые зрители прописали целые предполагаемые диалоги между рыбой и рыбаком.
Например, этот комментарий собрал 69,4 тыс. лайков:
— Здорово, ну что, как улов?
— Плохой.
— А знаешь, почему?
— Почему?
— Потому что я всю рыбу съел.
Другой пользователь написал: “Сидим с рыбой, ловим рыбу”.
“Морально унижает”, — пошутил третий.
А вот еще разговор рыбы с мужчиной:
— Я прикормку и крючок съел.
— И что теперь делать?
— Дай еще.
Еще один зритель также считает, что сом выпрашивал еду: “Ну дай ты прикормки по-братски”.