Ровно 134 года назад родился автор первой белорусской грамматики. Польша сажала в тюрьму, в СССР расстреляли

Опубликовано: 20.01.2026 10:55 , Обновлено: 20.01.2026

Сегодня, 20 января 2026 года, исполнилось 134 года со дня рождения выдающегося ученого, академика НАН Беларуси Бронислава Тарашкевича. Переводчик, востоковед и языковед, он стал автором первой грамматики белорусского языка.

Будущий академик родился 20 января (1 февраля по новому стилю) 1892 года в застенке Матюлишки Виленской губернии (теперь территория Литвы) в католической крестьянской семье. Единственный из детей, он получил образование благодаря помощи помещицы Гелены Стамбровской. В 1906–1911 годах с отличием (серебряная медаль) окончил 2-ю Виленскую гимназию, где изучал шесть языков.

В 1916 году окончил историко-филологический факультет Петроградского университета, где под руководством академиков А. А. Шахматова и Е. Ф. Карского начал работу над белорусской грамматикой. Был оставлен при университете, работал приват-доцентом древнегреческого и латинского языков.

В то время Бронислав Тарашкевич интересовался не только наукой. А его общественный выбор определил будущую сложную судьбу. С 1917 года Тарашкевич стал одним из лидеров Белорусской социалистической громады. Одновременно с этим в 1919 году преподавал в Минском педагогическом институте. После перехода Западной Беларуси под власть Польши с 1921 года стал директором Виленской белорусской гимназии и одним из основателей Товарищества белорусской школы.

В 1922 году был избран депутатом (послом) польского сейма, в 1922–1924 годах возглавлял Белорусский посольский (депутатский) клуб. Первоначально выступал за поиск компромисса с польскими властями, но, разочаровавшись в их политике, радикализировал свои взгляды. В 1925 году стал одним из основателей и председателем левой массовой партии — Белорусской крестьянско-рабочей громады (БСРГ), сблизился с Коммунистической партией Западной Беларуси (КПЗБ).

В январе 1927 года был арестован польскими властями. В мае 1928 года на «Процессе 56-ти» его осудили на 12 лет тюрьмы по обвинению в попытке государственного переворота с целью присоединения Западной Беларуси к БССР. В мае 1930 года досрочно освобожден, но в феврале 1931 года вновь арестован и в ноябре 1932 года приговорен к 8 годам каторги.

В сентябре 1933 года после обмена политзаключенными между Польшей и СССР (на писателя Франтишка Олехновича) Бронислав Тарашкевич переехал в Москву. Работал заведующим отдела Польши и Прибалтики в Международном аграрном институте.

Но сталинская репрессивная машина не обошла стороной видного ученого и общественного деятеля. 6 мая 1937 года Тарашкевич был арестован НКВД по сфабрикованному обвинению в создании «Белорусского национального центра». Чуть больше чем через полгода, 5 января 1938, года его приговорили к высшей мере наказания.

Ещё спустя 10 месяцев 29 ноября 1938 года Бронислава Тарашкевича расстреляли в Минске. По другим данным, учёный погиб во время девятимесячных допросов и пыток. Бронислава Тарашкевича посмертно реабилитировали 26 января 1957 года.

Таким образом Бронислав Тарашкевич, к сожалению, вошел в историю не только как создатель первой грамматики белорусского языка и академик, но и трагический символ эпохи репрессий против белорусов как в Польше, так и в сталинском СССР.