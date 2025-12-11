Россияне пожаловались на популярный кошачий корм, который продают и в Беларуси – «Вызывает панику»

Опубликовано: 11.12.2025 11:07 , Обновлено: 11.12.2025

Рвота, слабость и полный отказ от еды - на такие симптомы пищевого отравления пожаловались владельцы кошек из разных регионов России. Вину за ухудшение самочувствия своих питомцев россияне возложили на влажный корм популярного бренда, который широко распространён и в Беларуси - Felix от Purina.

По данным российского портала URA.RU, у некоторых кошек после длительного употребления кормов от Purina развились проблемы с пищеварением, работой печени и почек. У некоторых питомцев развивался сильный зуд до кровавых ран, у других - начинала активно выпадать шерсть.

В отзывах на этот корм на популярных маркетплейсах, опубликованных Telegram-каналом “Не баг, а фича”, покупатели также жаловались на изменение поведения питомцев после употребления этого корма. У кого-то котята становились чрезмерно возбуждёнными и даже агрессивными после кормления этим кормом. Их хозяева предположили, что так на котят могли повлиять некие не заявленные на упаковке усилители вкуса в составе корма.

Другие пользователи, наоборот, отметили вялость и апатию у питомцев и полный отказ от еды, а также неприятие именно этого корма.

“Этот корм вызывает у кошки панику. Она убегает от чашки, когда я выдавливаю пакетик”, - поделились своим отзывом одна из комментаторов.

Впрочем, ветеринар, к которому портал URA.RU обратился за комментарием, изучив указанный на упаковке состав корма, отметил, что в нём нет “откровенно опасных” для животных компонентов. Он предположил, что негативные реакции на корм могли возникнуть у отдельных кошек из-за их индивидуальных особенностей и непереносимости каких-то компонентов.

Специалист подтвердил, что многие производители кормов эконом-класса включают в состав субпродукты и вкусовые добавки, чтобы сделать корм более привлекательным для животного. По словам ветеринара, такой корм нельзя считать полноценным питанием, его нельзя давать кошкам на постоянной основе и ограничиваться только им. Специалист посоветовал владельцам котов при выборе корма отдавать предпочтение тем, где в составе на первом месте указано именно мясо, а не субпродукты, а при введении в рацион нового корма всегда наблюдать за реакцией питомца и его состоянием и не давать ему то, от чего он отказывает.

Отреагировал на жалобы покупателей и сам производитель. В комментарии порталу URA.RU пресс-служба Purina заявила, что продукция марки Felix соответствуют необходимым российским стандартам, производится из “тщательно отобранного сырья” и “проходит все необходимые проверки”. В компании заверили, что в составе корма нет никаких добавок сверх того, что указано на упаковке и отсутствую искусственные красители, ароматизаторы и усилители вкуса.

При подозрении на проблемы со здоровьем у питомцев в Purina рекомендовали их хозяевам оперативно обращаться к ветеринару.