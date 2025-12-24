Россия объявила о новых планах освоения Луны к 2036 году

Опубликовано: 24.12.2025 09:14 , Обновлено: 24.12.2025

Российское космическое агентство "Роскосмос" объявило о новых планах, связанных с освоением естественного спутника Земли. Теперь, согласно им, российские специалисты намерены возвести лунную электростанцию к 2036 году.

Более того, Роскосмос уже заключил госконтракт с государственным НПО имени Лавочкина на выполнение работ.

“Этот проект - важный шаг к созданию постоянно функционирующей научной лунной станции и переходу от разовых миссий к долгосрочной программе исследований Луны”, - сообщили в российской госкорпорации.

Напомним, что планы по освоению Луны Россия не раз меняла, и сроки неоднократно переносились. Согласно российской космической программе, изучение и освоение Луны должно проходить в несколько этапов.

Однако посадочный аппарат “Луна-25” потерпел крушение в 2023 году (изначально его запуск планировали на 2015 год). Запуск орбитального аппарата «Луна-26» перенесли с 2027 года на 2028-й. Что касается посадочного модуля «Луна-27», то он полетит к Луне не в 2028 году, а после 2029-2030 годов. Запуск «Луны-28» (для доставки грунта) планируется не ранее 2030-2031 годов.

При этом Россия отказалась от идеи создания собственной базы на Луне в ближайшей перспективе, заявив об участии в китайской программе.

Напомним, что изначально в “Роскосмосе” обещали создание своей базы на Луне ещё в 2021 году. Весь план, разработанный в 2014 году Роскосмосом и РАН, выглядел так: