Российского космонавта сняли с миссии SpaceX по подозрению в съемке секретной документации

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Опубликовано: 02.12.2025 14:23 , Обновлено: 02.12.2025

Российского космонавта Олега Артемьева исключили из экипажа корабля SpaceX Crew Dragon за два месяца до полета. Источники в космической отрасли связывают это с инцидентом, похожим на промышленный шпионаж, сообщает The Insider.

Издание утверждает, что внезапное исключение космонавта Олега Артемьева из миссии Crew-12 может быть связано с его действиями, которые были расценены как попытка промышленного шпионажа.

По информации аналитика ракетных пусков Георгия Тришкина, вместо Артемьева полетит другой российский космонавт — Андрей Федяев. Тришкин заявил The Insider, что Артемьева «настоятельно попросили» покинуть команду из-за того, что тот якобы фотографировал документацию SpaceX и вынес конфиденциальную информацию на личном устройстве.

«Мои контакты подтверждают, что факт нарушения был, и запущена межведомственная проверка. Снятие с полета за два с половиной месяца до миссии без внятного объяснения причин — это показательный косвенный признак. Представить, что опытный космонавт мог непреднамеренно допустить такое грубое нарушение, очень трудно», — сказал Тришкин.

Аналогичную информацию опубликовал российский Telegram-канал о космонавтике «Юра, прости!», сообщив, что Артемьев был отстранен на прошлой неделе за съемку двигателей и документов SpaceX.

Ранее российский космонавт-испытатель Олег Артемьев встречался с отцом Илона Маска — Эрролом Маском — и благодарил его за успехи сына.

Известно, что сам Илон Маск не поддерживает отношений с отцом и ранее называл его «ужасным человеком». «Я не знал тогда, что он за человек… Мой отец умеет тщательно вынашивать зловещие планы. Он планирует совершать зло», — говорил Маск в интервью Rolling Stone в 2017 году.