Российское телевидение взяло интервью у Стива Розенберга. Но что-то пошло не так

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Опубликовано: 22.12.2025 17:02 , Обновлено: 22.12.2025

Журналистка российского Первого канала перед прямой линией с Владимиром Путиным взяла интервью у мужчины. Она заявила, что это – известный британский журналист, сотрудник BBC Стив Розенберг.

Ведущая пыталась продемонстрировать во время выступления Владимира Путина множество иностранных журналистов. «Говорили о том, что аккредитовано очень много журналистов, в том числе иностранных… Сегодня здесь мы видим и Стивена Розенберга. Сейчас посмотрим, у нас тоже провода, может быть, получится подойти», – заявила российская журналистка, подойдя к какому-то мужчине.

«Стив, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, это какая уже прямая линия, какая пресс-конференция у Владимира?» – спросила журналистка у незнакомца. На что тот ответил: «Не первая».

«Не первая. Вот у Стива была возможность уже даже не раз задать вопрос», – подвела итог беседы с неизвестным мужчиной сотрудница Первого канала.

Однако оказалось, что это был совершенно посторонний человек. Настоящий Стив Розенберг позднее написал в соцсети X, что это был не он.

«Я не знал, что у меня есть двойник… Российское телевидение явно так думает. На пресс-конференции Владимира Путина репортер брал интервью в прямом эфире у “Стива Розенберга” (но это был не я)», – написал известный британский журналист.

Стив Розенберг – известный британский журналист, владеющий русским языком. Он в свое время брал интервью у Президента Беларуси Александра Лукашенко.