Российским работникам ГосСМИ подкинули свиные головы

Опубликовано: 27.09.2023 18:24 , Обновлено: 27.09.2023

Российскому военному эксперту Константину Сивкову, сотруднику ТАСС Михаилу Терещенко и политологу Тимофею Сергейцеву подбросили отрубленные свиные головы.

Во вторник, 26 сентября, свиную голову обнаружил у своих дверей Сергейцев — автор колонки о необходимости «деукраинизации» Украины, опубликованной на сайте РИА Новости. «В очередной раз некоторые личности не дотягивают до своих любимых США. Там-то голова лошадиная да мафия сицилийская. А тут как всегда — просто свиньи», — заявили впресс-службе РИА Новости. Сергейцев обратился в полицию, сообщив, что неоднократно получал угрозы по телефону и в письмах.

Потом о подброшенной свиной голове рассказал Сивков. Он, как сообщается, обнаружил свиную голову под дверью квартиры 19 сентября. По его словам, ему тоже звонили с угрозами «вплоть до убийства». «Было сказано дословно следующее: „У нас длинные руки, и мы вас можем убить в любой момент, и нам за это ничего не будет“», — сказал он.

По даннымтг-канала 112, свиную голову в этот же день подбросили и Терещенко. При обыске у доставщика, сообщил тг-канал, были обнаружены еще четыре пакета со свиными головами. ТАСС и Терещенко сообщения о подброшенной свиной голове не комментировали.

Напомним, ранее Телеграф писал про якобы угрозы со стороны РФ: в Болгарии пятерым политикам дали охрану.

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