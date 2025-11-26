Российский портал «Грамота.ру» назвал 12 претендентов на «Слово года». Среди них только три русские
Российский портал «Грамота.ру» сообщил, что лингвисты рассмотрели более 500 слов, чтобы составить шорт-лист из 12 претендентов на звание слова года в России. Оказалось, что лишь три из них можно назвать представителями исконно русской лексики — остальные являются заимствованиями из других языков.
И это не случайно, один из критериев - слово должно недавно начать использоваться или получить новое значение, которое отсутствует в академических толковых словарях.
В шорт-лист попали такие слова:
- Лимб,
- проявленность,
- зумер,
- ред-флаг,
- междометие «пупупу»,
- сигма,
- имба,
- выгорание,
- промпт,
- слоп,
- брейнрот,
- подсветить.
«Мы смотрим, с какой частотой то или иное слово употребляется. Если на графиках, которые мы получаем с помощью системы мониторинга СКАН, частотность выросла, то для нас это сигнал, что это слово каким-то образом стало актуальным», — заявила главный редактор портала Ксения Киселева.
Слово-победитель пообещали выбрать с помощью приглашенных лингвистов, которые проведут открытое голосование.
В 2023 году конкурс на портале прошел впервые, словом года тогда стала нейросеть. В 2024 году словом года стал вайб.