Российский портал «Грамота.ру» назвал 12 претендентов на «Слово года». Среди них только три русские

Опубликовано: 26.11.2025 18:08 , Обновлено: 26.11.2025

Российский портал «Грамота.ру» сообщил, что лингвисты рассмотрели более 500 слов, чтобы составить шорт-лист из 12 претендентов на звание слова года в России. Оказалось, что лишь три из них можно назвать представителями исконно русской лексики — остальные являются заимствованиями из других языков.

И это не случайно, один из критериев - слово должно недавно начать использоваться или получить новое значение, которое отсутствует в академических толковых словарях.

В шорт-лист попали такие слова:

Лимб,

проявленность,

зумер,

ред-флаг,

междометие «пупупу»,

сигма,

имба,

выгорание,

промпт,

слоп,

брейнрот,

подсветить.

«Мы смотрим, с какой частотой то или иное слово употребляется. Если на графиках, которые мы получаем с помощью системы мониторинга СКАН, частотность выросла, то для нас это сигнал, что это слово каким-то образом стало актуальным», — заявила главный редактор портала Ксения Киселева.

Слово-победитель пообещали выбрать с помощью приглашенных лингвистов, которые проведут открытое голосование.

В 2023 году конкурс на портале прошел впервые, словом года тогда стала нейросеть. В 2024 году словом года стал вайб.