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Опубликовано: 18.04.2025 14:42 , Обновлено: 18.04.2025

Окно рабочего кабинета иногда может стать лучшей смотровой площадкой. Так, министерство лесного хозяйства Беларуси похвалилось видом, который открывается прямо из их окон, — на цветущую сакуру в Сендайском сквере Минска. Пресс-служба ведомства назвала это «редким явлением» и отметила, что наблюдает за красотой «в свободные минутки». Другие минчане тем временем даже выстраиваются в очереди, чтобы подойти к дереву поближе и сфотографироваться.

«Когда вид из окна что надо ?», — подписали фото работники ведомства в телеграм-канале, показывая «удивительно красивое дерево» прямо напротив здания Минлесхоза.

Цветение сакуры — явление в принципе очень кратковременное. Японцы видят в нём символ мимолётности всего сущего, и, похоже, не только они — интерес к цветущим вишням в Беларуси весьма высок.

Где ещё можно полюбоваться сакурой в Беларуси?

В Беларуси есть несколько общеизвестных мест, где можно застать эту красоту:

В Минске :

Сендайский сквер (возле Музыкального театра, как раз напротив Минлесхоза).

(возле Музыкального театра, как раз напротив Минлесхоза). Парк Дружбы народов .

. Центральный ботанический сад НАН Беларуси.

В Гродно молодая аллея сакуры есть в парке Жилибера. В этом году деревья там зацвели лишь во второй раз.

В Бресте сакура зацвела ещё раньше, в начале апреля, на улице Гоголя, возле стадиона «Брестский».

Кроме того, в соцсетях можно увидеть фотографии из Лиды , на которых изображено дерево, напоминающее сакуру (мнения разнятся). В Молодечно же аллею из сакур только недавно высадили, жители города смогут насладиться цветением в будущем.

Так что возможность увидеть это мимолётное чудо есть не только у сотрудников Минлесхоза. Главное — успеть, пока лепестки не облетели.