«Редкое явление» — В Минлесхозе показали, чем любуются из окна «в свободные минутки». Где ещё можно?
Окно рабочего кабинета иногда может стать лучшей смотровой площадкой. Так, министерство лесного хозяйства Беларуси похвалилось видом, который открывается прямо из их окон, — на цветущую сакуру в Сендайском сквере Минска. Пресс-служба ведомства назвала это «редким явлением» и отметила, что наблюдает за красотой «в свободные минутки». Другие минчане тем временем даже выстраиваются в очереди, чтобы подойти к дереву поближе и сфотографироваться.
«Когда вид из окна что надо ?», — подписали фото работники ведомства в телеграм-канале, показывая «удивительно красивое дерево» прямо напротив здания Минлесхоза.
Цветение сакуры — явление в принципе очень кратковременное. Японцы видят в нём символ мимолётности всего сущего, и, похоже, не только они — интерес к цветущим вишням в Беларуси весьма высок.
Где ещё можно полюбоваться сакурой в Беларуси?
В Беларуси есть несколько общеизвестных мест, где можно застать эту красоту:
В Минске :
- Сендайский сквер (возле Музыкального театра, как раз напротив Минлесхоза).
- Парк Дружбы народов .
- Центральный ботанический сад НАН Беларуси.
В Гродно молодая аллея сакуры есть в парке Жилибера. В этом году деревья там зацвели лишь во второй раз.
В Бресте сакура зацвела ещё раньше, в начале апреля, на улице Гоголя, возле стадиона «Брестский».
Кроме того, в соцсетях можно увидеть фотографии из Лиды , на которых изображено дерево, напоминающее сакуру (мнения разнятся). В Молодечно же аллею из сакур только недавно высадили, жители города смогут насладиться цветением в будущем.
Так что возможность увидеть это мимолётное чудо есть не только у сотрудников Минлесхоза. Главное — успеть, пока лепестки не облетели.