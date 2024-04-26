“Редкий вид!” – В парке в Могилёве сняли на видео “белорусских кенгуру”

🎥 Видео

Опубликовано: 26.04.2024 15:24 , Обновлено: 26.04.2024

В могилёвском городском парке "Подниколье" на днях поймали на камеру необычных "отдыхающих". Комментаторы под видео, которое выложили в соцсети TikTok, "опознали" в них "редкий вид" местной фауны - "белорусских кенгуру".

“Это порода такая “кенгуру мини”, - подтвердила одна из интернет-пользовательниц.

Безусловно, внимательные зрители догадались, что речь о зайцах. В своей вертикальной стойке на задних лапах, особенно издалека, они действительно чем-то напоминают австралийских кенгуру.

“Чему удивлятсья? Тренажёров понаставили, а до них ещё и допрыгать нужно, транспорт только до Орджоникидзе, попробуйте каждый день по лестнице на четырёх точках, туда назад!”, - прокомментировал прекрасную физическую форму ушастых один из зрителей, намекая на знаменитый лестничный спуск, ставший визитной карточкой парка.

По словам местных жителей, встретить зайцев в “Подниколье” - не редкость. Одна из зрительниц пожаловалась, что “эти кенгуру” у неё в саду “все яблони поели за зиму”. А другой комментатор рассказал, что, работая в охране недалеко от Святого озера в Могилёве ночью на камерах видеонаблюдения ему доводилось увидеть не только зайцев, но и лис, и лосей, и косуль, и сов с сычами.