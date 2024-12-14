"Ребята, это НЛО?" - Китайский "портал в небе" привёл в замешательство пользователей TikTok

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Опубликовано: 14.12.2024 07:00 , Обновлено: 13.12.2024

Пока кто-то запасается фейерверками к Новому году, в Китае набирает обороты новый тренд — шоу дронов. С каждым годом это технологичное световое представление становится всё эффектнее и зрелищнее. Так, недавно в TikTok завирусились ролики, снятые в Люяне. Необычайно красивое шоу с участием сотен дронов заставило некоторых пользователей даже засомневаться в реальности происходящего.

Искрящееся огненное кольцо из сотен начиненных фейерверками дронов, по соцсетям запустили под саундтрек из культового аниме «Евангелион», воссоздав атмосферную сцену, похожую на «Атаку ангелов».

Пользователи соцсети пришли в восторг и провели массу аналогий с увиденным, назвав шоу “небесным порталом”, “войной рая и ада” и

“Ребята, это НЛО?”, - пришёл в недоумение один из комментаторов.

“Земля борется с инопланетным вторжением?” - вторил другой.

“Это точно по-настоящему?” - не поверил глазам третий.

“Это заклинание высшего уровня”, - написал кто-то.

“Портал доктора Стрэнджа”, - привёл свою аналогию ещё один пользователь.

“Обожаю подобные ролики, особенно, когда трек идеально подходит под эту атмосферу. Живу ради таких видео”, - восхитились в комментариях.

К слову, город Люань в провинции Хунань считается древней “столицей” фейерверков. Местные власти на регулярной основе проводят фестивали дронов и фейерверков, чтобы почтить традицию. Интересно, что самим жителям провинции взрывать петарды и пускать фейерверки запрещается. Однако подобные мероприятия всегда анонсируются СМИ, и жители города с туристами стекаются в Люань, чтобы бесплатно посмотреть на них.