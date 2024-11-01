"Реально жутко" - В TikTok показали атмосферу "корейского хоррора" в белорусской электричке

🎥 Видео

Опубликовано: 01.11.2024 21:44 , Обновлено: 01.11.2024

В TikTok опубликовали, казалось бы, обычное видео: вагон белорусской электрички с тусклым мерцающим светом ранним утром. Но автор ролика, как и большинство комментаторов, увидели там атмосферу фильма ужасов.

В описании к видео блогер уточнил, что это была первая электричка до Молодечно. “В стиле корейского horror movie [фильма ужасов]. Назову его “Пока ты спал”, - видимо, начал продумывать сценарий фильма автор ролика.

“Там так атмосферно…” - отметил один комментатор.

“Но реально жутко”, - поделился ощущениями другой.

“Страшно выходить на следующей”, - испугался третий.

Но не все комментаторы прониклись “жуткой” атмосферой этой электрички: “А по-моему, как-то даже уютно и охота спать”.

“Ждал, когда зайдет баянист или клоун. Вот тогда точно хоррор”, - пофантазировал еще один пользователь TikTok.