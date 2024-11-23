Разные или идентичные по цвету? Эта оптическая иллюзия способна обмануть самый зоркий глаз

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Опубликовано: 23.11.2024 14:40 , Обновлено: 23.11.2024

В социальных сетях завирусилась новая оптическая иллюзия. Она предельно проста на первый взгляд, но способна перевернуть ваше представление об окружающем мире, поскольку наглядно демонстрирует, насколько сильно наш взгляд на вещи зависит от контекста, в буквальном смысле слова.

Эта оптическая иллюзия, пожалуй, грозит подвинуть в списке самых мозговзрывательных головоломок знаменитое бело-золотое (или сине-черное?) платье, на протяжении многих лет разделяющее интернет-пользователей на два противоборствующих лагеря.

Итак, перед вами две картинки с одинаковыми подмигивающими с улыбкой мультяшными лицами. Как вы думаете, какого цвета лицо у девочки на обеих картинках?

Вероятно, вашей первой реакцией будет ответ, что лицо слева - белое, а лицо справа — чёрное. Если вы ответили именно так, значит ваши глаза вас обманывают, а авторам головоломки удалось обмануть ваш мозг.

На самом деле на обеих картинках лица одинакового цвета, и это ни белый, ни чёрный, а серый оттенок.Это отчётливо видно, если сопоставить две картинки.

[scryt_b title=“Нажмите здесь, чтобы увидеть подсказку ”]

Для того, чтобы увидеть “истинный цвет” лица, нужно сфокусировать взгляд на центре представленной ниже картинки и “заставить” мозг не воспринимать контрастный фон, который отличается в левой и правой частях картинки.

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Как вы могли догадаться, такой “магический” эффект достигается за счёт контрастного фона: слева серое лицо изображено на темно-зелёном фоне, из-за чего мозг “осветляет” его до белого оттенка, а справа, наоборот, на светло-зелёном фоне, из-за которого серый оттенок “уходит” в глубокий чёрный.

Именно фон заставляет ваш мозг “корректировать” цветовосприятие. Этому также способствует то, что другие детали двух картинок - волосы и глаза - окрашены в разные оттенки.

“Я никогда не осознавал, насколько силен цветовой контекст, пока не появлялись такие изображения”, - отметил один из комментаторов под видео в TikTok, автор которого объединил две картинки для наглядности.

Именно при просмотре этого видео можно уловить, как мозг постепенно “настраивается” по мере того, как к нему поступает новый сигнал через зрительный нерв.