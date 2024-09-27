«Раз – и заходишь чистенький» - Минчане показали самодельное устройство, которое спасает от грязи в подъезде

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Опубликовано: 27.09.2024 14:52 , Обновлено: 27.09.2024

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали самодельное устройство, способное почистить обувь перед заходом в подъезд. По факту это три обычные щетки, прикрепленные к стене.

“Продумано все около подъезда. Раз - подошел, ноги почистил. И порядок, заходишь чистенький аккуратненько. Вот так оно все красиво в Беларуси”, - отметил авто видео.

“Надо такое тоже сделать в подъезде”, - написал под роликом один комментатор.

“Представьте, если кто в какашку вступил и что будет следующему”, - пофантазировал другой.

“Первый почистил, а следующие будут грязь от первого собирать”, - предположил третий. На это автор ролика ответил, что “не грязь счищают, а песок”.

Еще одна пользовательница TikTok рассказала, что у нее (видимо, возле подъезда) такая щетка уже три года. “Зимой очень классно чистит обувь от снега”, - поделилась она.

“Никогда такого не видел в Беларуси, а мне восьмой десяток”, - рассказал другой юзер. Многие комментаторы отмечали, что такое устройство будет неэффективно в борьбе с жидкой грязью.