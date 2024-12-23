«Раньше было лучше» — В TikTok сравнили ж/д вокзал Минска сто лет назад и сейчас
В TikTok набрал популярность фотоколлаж, где автор сравнивает два снимка минских железнодорожных вокзалов. Утверждается, что первый сделан в 1928 году, а второй — в 2014.
Многие люди считают, что предшественник современного вокзала, реконструированный в 1940-1941 годах и снесённый в 1990-х, был более привлекательным, красивым и атмосферным. Однако есть и те, кто защищает нынешнее здание.
“Мне одному кажется, что раньше лучше было? Атмосфернее…” — высказал мнение один из пользователей.
“Зря старинный убрали, это же памятник архитектуры!” — уверена пользователь Людмила.
“Не знаю, каким был вокзал в 1928 году, но помню, что с конца семидесятых стояло невзрачное здание. Поэтому новый вокзал — просто супер”, — написал другой пользователь, защищая современный терминал.
«Можно было бы оставить старый, вот только 1000 пассажиров были бы крайне раздосадованы, ожидая своего поезда под дождём и снегом на открытом перроне», — отметил ещё один комментатор, обращая внимание на ограниченную вместимость старого здания.
Автор видео [link href=“https://www.tiktok.com/@oboudnajpodpiska/photo/7451088734793092357?_d=secCgYIASAHKAESPgo8oyaxThBHLou6xiyTZyN4oZ5B5wJwrDQyTcX4eqhqsB1qxLmwW6VKJh1xIL2QH8T%2Fao%2FguhmGSaOH%2Fm%2BZGgA%3D&_r=1&aweme_type=150&checksum=cc9967346d32cadc50de0d45363f96e32b047a557f2812062e38cbe5f647f60e&cover_exp=v0&link_reflow_popup_iteration_sharer=%7B%22click_empty_to_play%22%3A1%2C%22dynamic_cover%22%3A1%2C%22follow_to_play_duration%22%3A-1.0%2C%22profile_clickable%22%3A1%7D&pic_cnt=1&preview_pb=0&sec_user_id=MS4wLjABAAAAgdyAlVJbxFKJyY_VSD98pwxkOjC2TqBGmnicSlO2UX7oTscbzQkfO9j9hdt2u4ZI&share_app_id=1233&share_item_id=7451088734793092357&share_link_id=727b857c-d3f3-481c-a9fa-bbc6f1d39940&sharer_language=ru&social_share_type=14&source=h5_m×tamp=1734931207&u_code=e8ejk6kca3k18f&ug_btm=b2001&ug_photo_idx=0&ugbiz_name=UNKNOWN&user_id=7245989065748087814&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&utm_source=copy” target=“_blank” rel=“noopener”] сравнил [/link] старый “дворец” с обликом вокзала 2014 года. Однако стоит отметить, что за десять лет его внешний вид не сильно изменился. [link href=“https://yandex.by/maps/157/minsk/?utm_medium=mapframe&utm_source=maps” style=“position: absolute; top: 0px;”] Минск [/link][link href=“https://yandex.by/maps/157/minsk/?l=stv%2Csta&ll=27.552224%2C53.891485&panorama%5Bdirection%5D=204.479609%2C8.156068&panorama%5Bfull%5D=true&panorama%5Bpoint%5D=27.551423%2C53.891625&panorama%5Bspan%5D=93.946830%2C60.000000&utm_medium=mapframe&utm_source=maps&z=17.63” style=“position: absolute; top: 14px;”] Панорамы улиц на карте Минска — Яндекс Карты [/link] Embedded content