«Работа мечты найдена» - Минчане оценили новый «Очень странный бар» с «хамским обслуживанием»

Опубликовано: 17.10.2023 14:49 , Обновлено: 17.10.2023

В Минске на улице Комсомольской на днях открылся новый бар с крайне нестандартным подходом к работе с клиентами. Главной "фишкой" "Очень странного бара" является отказ от пресловутого лозунга "клиент всегда прав". Здесь руководство разрешило официантам хамить посетителям, а тем - не сдерживаться и грубить в ответ. Первые посетители и пользователи соцсетей уже оценили новое "неформатное" заведение.

“Концепт нашего бара прост - чем страннее , тем лучше! Нестандартное обслуживание - вот, что вас ждёт. Хотите нахамить официанту? - Пожалуйста. Официанты тоже могут. Хотите, чтобы официант покормил вас с рук? - Тоже устроим! Нестандартное меню и нестандартное поведение”, - так позиционирует себя “Очень странный бар” на своей официальной страничке в Instagram.

Если судить бар по “обложке”, каковой, безусловно, в наше время является не только интерьер заведения, но и его соцсети, то бар полностью оправдывает своё название: никаких приторно-сладких обращений к подписчикам и зазывных рекламных постов. Здесь с порога становится ясно, что заявленное “нестандартное обслуживание” клиентам гарантировано - ещё на этапе общения в соцсети (а работает бар только по предварительной записи через директ в Instagram, поэтому без него точно не обойдётся) потенциального клиента готовы язвительно обматерить. Поэтому тем, кто захочет лично протестировать такое экспериментальное общение, следует для начала ознакомиться с правилами (да, они у заведения, несмотря на всю кажущуюся его “неформальность” тоже существуют).

Итак, в “Очень странном баре” категорически запрещено:

шутить на тему политики и религии;

устраивать драки (“заведение про юмор, а не про мордобои” - уточнили владельцы бара);

посещать заведение несовершеннолетним (на входе обещают проверить паспорт).

Последним пунктом в правилах значится следующее: “послать официанта или бармена - обязательно”, но и в ответ не обещают оставаться паиньками.

Судя по комментариям в соцсетях, концепт бара многим пришёлся по вкусу. Кто-то считает это это “отличным антистрессом после напряжённого трудового дня”, кто-то заявил, что “именно такого бара давно ждал в Минске”, но пожалуй, ещё больше комментариев оставили не потенциальные клиенты, а потенциальные сотрудники.

“Неужели есть работа, где ты можешь всех слать?”, - таким вопросом задавался чуть ли не каждый второй комментатор под видео, причём многие изъявляли готовность “работать за бесплатно”.

“Работа мечты найдена”, - написала одна из пользовательниц TikTok, а другая спросила можно ли там подработать “на время отпуска, чтобы “разгрузиться”.

Впрочем, были и те, кто не нашёл в такой концепции бара “ничего оригинального”. По их мнению, к хамству от официантов уже привыкли, да и не только от них.

“Далеко ходить не надо в поликлинике и на почте тоже самое только бесплатно”, - написал один из комментаторов, а другая девушка высказал мнение о том, что “очень странным” бар был бы в том случае, если бы, наоборот, официалнты в нём отличались вежливостью и воспитанностью.

“Лучше бы он странный был в другом смысле! ОЧЕНЬ ВЕЖЛИВЫЙ! И персонал удивил своей культурой, вежливостью и воспитанностью. Негатива итак сейчас хватает кругом!” - написала девушка в Instagram бара.

На это владельцы заведения ответили в характерной им саркастичной манере: “Круто, держи в курсе, открой такой, мы к тебе в гости зайдём”.

Что по ценам?

Кстати, меню у бара также весьма “странное”, если судить по названиям. “Молокосос”, “Защеканка”, “Слёзы бывшего” и “Альцгеймер” - это ни что иное, как название предлагаемых посетителям коктейлей (цены на безалкогольные стартуют от 12 рублей, на алкогольные - от 15 рублей). В качестве закусок клиентам предлагают “Объедки”, “Несколько цыпочек”, “Разорви хлебало” и прочие оригинальные вещи (цены на снеки стартуют от 9 рублей, бургеры стоят в диапазоне от 11 до 22 рублей).