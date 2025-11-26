Пятеро друзей-пенсионеров сделали ставку и выиграли 250 млн евро

Опубликовано: 26.11.2025 13:28 , Обновлено: 26.11.2025

Пятеро пожилых друзей из-под Парижа, знакомых друг с другом почти полвека, решили сделать общую ставку в лотерее EuroMillions. В результате они выиграли джекпот размером четверть миллиарда евро.

В группе друзей-счастливчиков четыре мужчины и одна женщина. Они уже давно на пенсии и регулярно встречаются, чтобы вместе отдохнуть и побеседовать.

И вот в один прекрасный момент они решили сделать совместную ставку в лотерее, как оказалось долгое время каждый из них покупал билетики лотереи самостоятельно. Но тут объявили, что джекпот вырос до 50 миллионов евро. Это заставило их задуматься, а когда сумма выросла ещё в пять раз, один из пенсионеров убедил друзей присоединиться к его ставке.

Вместе они выбрали выигрышную комбинацию цифр в газетном киоске в 16-м округе Парижа. «Я был уверен, что однажды выиграю», — сказал инициатор совместного пари, сообщила газета Le Parisien .

«Когда мы поняли, что выиграли джекпот, нам потребовалось некоторое время, чтобы переварить эту невероятную новость, прежде чем обращаться в лотерейную компанию», — добавил победитель.

У друзей было 60 дней, чтобы получить деньги, до этого выигрышный билет был спрятан в сейфе. Группа пожелала остаться анонимной, но заверила, что пожертвует часть выигрыша на благотворительность.