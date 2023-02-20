Путин стал популярным героем карнавалов на Масленицу в Европе
Во многих европейских странах в конце февраля отмечают окончание зимы (Масленицу), в связи с чем проводят масштабные карнавалы. В 2023 году на праздник в качестве персонажа попал и российский президент Владимир Путин. Собрали фото и видео.
В частности, огромные куклы в виде Путина заметили в Италии и Германии.
Так, здесь полуголый персонаж едет на танке. Сзади него, кажется, экс-канцлер Германии Ангела Меркель, с луком и крыльями:
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Вот еще один ролик с персонажем на танке:
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А вот как выглядит карнавальный кортеж в немецком Майнце:
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Тем временем участники карнавала в Дюссельдорфе придумали композицию, где кукла-Путин принимает «кровавую ванну».
Тем временем на Масленице в Рейне «Путин» есть Украину:
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«Карнавальная платформа, на которой президент России Владимир Путин целует демона, была сфотографирована во время презентации карнавальных платформ этого года Кельнским карнавальным комитетом в Кельне, западная Германия, 14 февраля 2023 года»:
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А тут российского президента изобразили как Дракулу: