Прыжки через костёр, пускание венков и очереди. Белорусы показали, как праздновали Купалье в своих регионах

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Опубликовано: 07.07.2024 09:51 , Обновлено: 07.07.2024

Соцсети наполнились яркими видео с празднования Купалья, которое в Беларуси традиционно отмечают в ночь с 6 на 7 июля. Пользователи со всех уголков страны показали, как главный праздник лета прошёл в их регионе. Оказалось, что кое-где даже образовались очереди.

В утро 7 июля соцсети запестрили видео и фотографиями белорусов в национальных костюмах и венках. Несмотря на древность праздника Купалья, его по-прежнему с большим интересом отмечает как старшее поколение, так и молодёжь. Стоит отметить, что некоторые белорусы в последние годы всё чаще говорят о праздновании Купалья именно в день летнего солнцестояние, которое в нынешнем високосном году пришлось на 20 июня.

Тем не менее традиционно в стране Купалье отмечают 7 июля. Всё дело в том, что с приходом христианства языческое Купалье заменили на православный праздник - Рождество Иоанна Крестителя. Праздник сдвинули в соответствии с православным календарем на 7 июля. В народе с той поры Купалье прозвали днём Ивана Купалы. Верующим полагалось в этот праздник посещать богослужения или молиться святому Иоанну. Однако языческие традиции и обряды оказались очень устойчивыми. Они помнятся и отмечаются славянами до сей поры.

Полагалось, что в этот день просыпается много нечисти, и на водоёмах можно встретить русалок и иных мифологических существ. Традиционно этот день сопровождали различные ритуалы, среди которых спуск венков на воду и прыжки через костёр. Также очень популярна легенда о таинственном цветке папоротника, который распускается в ночь на Купалье. Полагалось, что он открывает дар ясновидения, дарует власть и способность говорить с животными.

В Беларуси празднования Купалья с популярными обрядами и весёлыми плясками проходят во многих регионах и деревнях. Посмотрели, как прошёл этот день у белорусов в TikTok. Кое-где на праздник образовались даже очереди из людей, а от количества машин буквально рябило в глазах.