«Просто Animal Planet!» - В оживленном квартале Минска заметили зайцев

🎥 Видео

Опубликовано: 09.10.2024 09:56 , Обновлено: 09.10.2024

В соцсети TikTok появилось видео, где показали двух зайцев, которые бегали по газону возле спортивно-развлекательного комплекса "Минск-Арена". Жительница столицы сильно удивилась животным.

“Это что такое? Это что за “Алиса в стране чудес”? Зайцы, зайцы, зайцы! Просто Animal Planet!” - поделилась эмоциями девушка.

Затем она попыталась поговорить с зайцами, спросила, куда ей бежать, по аналогии с кэрролловской Алисой, в какую дырку прыгать, но животные не ответили, а решили отбежать от снимавшей видео девушки.

В комментариях зрители в шутку предположили, что это “те, кто хотел без билета попасть” на стадион “Минск-Арена”, где нередко устраивают не только спортивные игры, но и концерты и развлекательные шоу.