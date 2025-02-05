🎥 Видео

Опубликовано: 05.02.2025 14:21 , Обновлено: 05.02.2025

Белорусская тиктокерша получила щедрый подарок от кондитерской фабрики «Спартак» после того, как её видео из Египта с конфетой «Алёнка» набрало 1,3 млн просмотров. В том ролике девушка меняла конфету «Алёнка» на различные товары и услуги у египетских торговцев. В результате эксперимента она получила блеск для губ, гранат, магнитики и даже поездку в такси.

«Вот что может случиться, если снять в своём видео конфету „Алёнка“», — заинтриговала блогерша с ником @best_diy_youtube в начале видео, демонстрируя большую посылку от «Белпочты».

В коробке оказался фирменный пакет «Спартак», а внутри — целый набор продукции кондитерской фабрики и приятные сувениры. Среди прочего, там можно увидеть вафли «Черноморские», много конфет, фирменные блокноты, ручку, кружку и футболку.

Видео с распаковкой подарков вызвало ажиотаж в комментариях. Некоторые пользователи пошутили, что тоже хотят снять видео с «Алёнкой», надеясь на ответный подарок. «У меня есть видео с Алёнкой, но, видимо, не достоин», — сыронизировал один из них.

Другие комментаторы отреагировали фразой «Прощай, диета», намекая на обилие сладостей в посылке.

Многие подписчики принялись обсуждать вкус конфет «Спартак». «Очень вкусные конфеты!», — уверен один комментатор.

«„Аэрофлотские“ обожаю», — признался другой.

Впрочем, нашлись и те, кто не разделил этот восторг, заявив, что конфеты, по их мнению, невкусные.