"Пропадает талант садовода" - Житель Гродно вырастил виноград на втором этаже

🎥 Видео

Опубликовано: 24.09.2024 16:18 , Обновлено: 24.09.2024

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали виноград на втором этаже жилого дома в Гродно. Одна часть комментаторов ролика восхитилась увиденным, кто-то же раскритиковал решение.

На ролике видно, что виноград “охватил” несколько окон. “Вот хозяйственник, у меня в огороде не растет, нет урожая: то болеет, то еще какая хвароба нападет, а тут на балконе”, - отметила одна комментаторша.

Другая написала, что виноград растет на самом деле с земли: “Просто плети пустил высоко, а снизу все обрезал лишнее. Я так поняла по видео”.

“Скоро затемнит виноградником все окна дома. Так себе будет ситуация”, - высказала мнение еще одна пользовательница TikTok. Ей ответили, что “ничего не затемнит”, если обрезать виноград ежегодно. “У такого толкового хозяина все будет под контролем, вне всяких сомнений”, - категорично высказалась комментаторша.

“Вот где пропадает талант садовода-огородника. А пусти его на пару соток земли, что будет?” - задалась вопросом другая.

“Красиво же, и с пользой. Молодец!” - похвалила третья.

Еще одна пользовательница рассказала, что виноград на этом доме плодоносит не первый год: “Грозди большие, дочка сказала “вкусный”, угощал”.