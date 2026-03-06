Прокуратура обвинила Белорусское общество охотников в кормежке диких животных бананами и питайей

Опубликовано: 06.03.2026 16:39 , Обновлено: 06.03.2026

В Генпрокуратуре Беларуси сообщили, что в Могилевской области в результате проверок выявили нарушения у арендаторов охотничьих угодий. Оказалось, что кое-где диких животных кормили экзотическими бананами и питахаей (питайя, или драконий фрукт).

По утверждению прокуратуры, это запрещено, так как по закону подкормку разрешается проводить только растительными кормами, выросшими в Беларуси. Инцидент с экзотическими фруктами произошел в Осиповичском охотничьем хозяйстве.

Однако поводом для проверки стали частные случаи выхода диких животных к людям и на дороги. Оказалось, что почти во всех угодьях Белорусского общества охотников и рыболовов (БООР) были нарушения в плане подкормки в зимнее время, которую те обязаны осуществлять.

В Генпрокуратуре утверждают, что количество кормушек и подкормочных площадок не соответствовало количеству диких животных.

«Исходя из учтенной популяции диких животных на территории охотничьих угодий Бобруйского охотничьего хозяйства должно быть оборудовано не менее 62 кормушек, в то время как фактически построено только 24. Из-за значительной удаленности возможность подъезда к ряду кормушек ограничена, как следствие, корма в них не пополнялись», — сообщили в прокуратуре.

Контролеры также зафиксировали сломанные и находящиеся в ненадлежащем состоянии кормушки, а кое-где в них просто не засыпали даже минимальные нормы подкормки диких животных.

«Исходя из минимальной суточной нормы подкормки диких животных, количество приобретенных кормов в Бобруйском, Глусском, Кировском, Кличевском, Осиповичском охотничьих хозяйствах достаточно для кормления обитающих популяций животных лишь на протяжении четырех суток», — заявили в прокуратуре.

Также в надзорном ведомстве оказались недовольны действиями охотничьих угодий по отвлечению диких животных от магистралей и трасс.