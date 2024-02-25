Приземление американского "Одиссея" на Луну рассмешило пользователей сети. Что пошло не так?

📷 Фото

Опубликовано: 25.02.2024 12:56 , Обновлено: 25.02.2024

Путешествие американского космического аппарата «Одиссей» (или «Оди») на Луну получилось не совсем ожидаемым — во время посадки модуль зацепился ногой за лунный камень и приземлился на бок. Это повлекло за собой шутки в соцсетях.

За несколько часов до приземления “Оди” у космического корабля возникла неожиданная проблема с навигационной системой, которая могла помешать безопасному приземлению.

Хотя команде миссии IM-1 в последний момент удалось избежать катастрофы, “Одиссей” все же приземлился на бок, так как зацепился одной ногой за лунный камень.

В компании Intuitive Machines (которая изготовила модуль) заявили, что причиной аварии стала человеческая ошибка.

Тем не менее, как пишут СМИ, космический аппарат остался устойчивым, способен заряжать свои солнечные панели и уже выполнил некоторые ключевые задачи миссии. Команда рассчитывает получить изображения в ближайшие дни.

Пользователи не оставили это событие без внимания, а неуклюжее приземление спровоцировало их на создание мемов.

“Видео американского лунного корабля «Одиссей» в реальном времени вскоре после приземления на Луну в 2024 году”, — пошутил один из них, прикрепив кадр из фильма “Звездные войны”, где падает робот R2-D2.

“Теперь он опрокинулся? ? Даже боевой робот, построенный в средней школе, имеет простое устройство, чтобы выправить себя в вертикальное положение”: