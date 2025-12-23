«Привет, спасатели» - 4-летний мальчик спас свою маму и стал национальным героем

Опубликовано: 23.12.2025 09:04 , Обновлено: 23.12.2025

Фраза «Привет, спасатели!» разошлась по Венгрии и стала символом не только оперативности врачей скорой помощи, но и маленького мальчика, который благодаря своему хладнокровию и сообразительности спас маму. Теперь надпись "Привет, спасатели!" красуется на машинах скорой помощи в Будапеште.

Все началось с того, что на прошлой неделе Венгерская национальная служба здравоохранения поделилась аудиозаписью, сделанной несколько месяцев назад. На ней слышно, как тогда еще четырехлетний ребенок вызвал скорую помощь для своей матери, страдающей диабетом и потерявшей сознание из-за резкого падения уровня глюкозы.

Мальчик рассудительно объяснил по телефону диспетчеру экстренной службы, что его мать не двигается, но дышит. Когда диспетчер спросил, что делает его мама, он ответил, что она лежит, и попросил парамедиков приехать как можно скорее.

Когда диспетчер снова спросил, открыта ли дверь в квартиру, мальчик сказал, что встал на стул и открыл её. «Ты очень умный», — похвалил его мужчина.

«Позвони в дверь соседям и скажи им, что маме плохо», — посоветовал диспетчер. “Я могу только постучать”, — ответил мальчик, аккуратно намекая, что он не может дотянуться до дверного звонка.

К счастью, соседка сразу же отреагировала на стук и пошла на помощь мальчику. Вместе они дождались скорую помощь. Врачи сообщили, что с матерью все в порядке.

А в честь находчивого мальчика машины скорой помощи в Венгрии теперь украшены надписью «Привет, спасатели!» и запускают информационную кампанию для детей, чтобы научить их, как вызывать помощь. А ваши дети знают куда звонить в экстренных ситуациях?