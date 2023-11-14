Правда ли, что магниты убивают холодильник и могут навредить здоровью? Узнали, что говорят эксперты

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Опубликовано: 14.11.2023 16:14 , Обновлено: 14.11.2023

Что чаще всего привозят родственникам, друзьям и знакомым в подарок из других стран и городов? Правильно, магниты. Яркие, разноцветные, самых разных форм магниты украшают холодильники во многих домах и дарят приятные воспоминания и поднимают настроение. Однако некоторые утверждают, что милый сувенир представляет опасность. Так ли это на самом деле? Посмотрели, что говорят физики и исследователи.

[info_b]К слову, собирание магнитов — популярное во многих странах хобби. Людей, собирающих магниты, называют мемомагнетистами.[/info_b]

Магниты уничтожают холодильники?

Как утверждают противники магнитов, эти милые безделушки могут вывести из строя современные холодильники. Некоторые полагают, что создаваемое магнитное поле нарушает работу современной бытовой техники и может привести к ее поломке.

Также есть мнение, что из-за влияния магнитов холодильник может работать неправильно и потреблять больше энергии. А значит, платить по счетам придется больше.

Однако, конечно же, не все разделяют такое предположение.

Что говорят физики?

Сначала важно разобраться, что такое магниты и как они воздействуют на окружающую среду.

Магнит — это тело, обладающее собственным магнитным полем. Это может быть простой электрон, не видимый невооруженным глазом, или изделие, изготовленное из ферромагнетика, способного сохранять остаточную намагниченность.

Для сувенирных магнитов используют разные ферромагнетики, создающие магнитное поле, которое со временем не меняется.

Как объяснил физик Антон Рыженков, из-за небольших размеров магниты не способны оказать никакого заметного воздействия на бытовую технику или человека. С этим мнением согласен и преподаватель физики Юрий Михайловский.

Большинство сувениров на холодильник делают из пластика, винила и других материалов, а для крепления используется небольшой кусочек намагниченного металла. У таких магнитов очень небольшое магнитное поле и иногда они настолько слабы, что падают из-за собственного веса или небольшого толчка. Принести вред технике они тем более не способны.

Кроме того, у дверцы холодильника достаточно большая толщина, а все важные элементы размещены за его задней стенкой.

Специалисты компании Stanford Magnets, которая много лет занимается исследованиями, разработками, производством магнитов, также уверяют, что сувенирные магнитики безопасны как для бытовой техники, так и для людей.

А на что влияют эти сувениры?

На что действительно могут негативно повлиять сувенирные магниты — так это внешний вид бытовой техники. Небрежно перетаскивая магнит, можно поцарапать дверцу холодильника.

Кроме того, со временем под влиянием окружающей среды краска на технике, особенно если она светлая, меняет цвет, а под магнитами она остается прежней. Если передвинуть магнитик с места или снять его, светлое пятно от него будет бросаться в глаза.

А еще нужно быть осторожным и убрать магниты, если в доме появился маленький ребенок — по крайней мере, до того времени, пока он не перестанет тянуть все в рот.

Вредят ли эти магниты здоровью?

Отметим, что на сегодня нет научных доказательств опасности магнитов для здоровья человека, так как человеческие ткани имеют очень низкий уровень восприимчивости к статическому магнитному полю.

Тем не менее, навредить магнит может только человеку с электрокардиостимулятором. Но это должен быть очень мощный магнит — неодимовый. Однако и для этого его нужно поднести близко к аппарату — это примерно 3-5 сантиметров. Да и то, он сможет нарушить работу стимулятора, но не вывести его из строя. Если отодвинуть магнит, стимулятор начнет работать в прежнем режиме.

Неодимовые магниты отличают от обычных, ферритовых, цветом — они серые и имеют стальной блеск. Для сувениров эти магниты почти не используют, так как слишком дорого стоят.

Неодимовый магнит

Что в итоге?

Таким образом, исходя из слов специалистов и исследований, можно сделать вывод, что бояться сувенирных магнитиков не нужно — они безвредны и для холодильника, и для человека (за исключением маленьких детей, которые могут их проглотить).

Небольшую опасность для людей с кардиостимуляторами представляют лишь мощные неодимовые магниты.

Кстати, ранее Телеграф писал о 6 сувенирах, которые не стоит привозить из отпуска.

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