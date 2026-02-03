Пожизненное лишение прав и тюремные сроки. В Польше вступили в силу новые наказания для водителей

Опубликовано: 03.02.2026 09:11 , Обновлено: 03.02.2026

В соседней Польше с 29 января вступил в силу закон, который предполагает лишение прав навсегда и даже реальные тюремные сроки для некоторых водителей. В первый же день действия новых правил полиция задержала одного такого; впоследствии ему дали тюремный срок более года.

Новые строгие положения Уголовного кодекса Польши предполагают, что водителей, нарушивших вынесенный судом запрет на вождение, лишают права управлять транспортным средством пожизненно. Также судьи теперь обязаны назначать таким лицам обязательные тюремные сроки.

Первым «счастливчиком», кто проверил на себе новые правила, стал поляк, который 29 января в 14:00 въехал на седане Mercedes на парковку. 39-летний мужчина, выйдя из машины, пошатнулся, после чего и был задержан свидетелями.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции провели тест на содержание алкоголя в крови мужчины. Уровень алкоголя в его крови превысил 3,4 промилле.

Оказалось, что ранее его уже отстраняли от вождения автомобилем. В итоге водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, арестовали и, после того как он протрезвел, доставили в суд.

Судья наложил на 39-летнего мужчину пожизненный запрет на вождение. Суд также приговорил его: