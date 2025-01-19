Появилось видео, как женщина раздавила бедрами 5 арбузов за минуту
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Турчанка Гёзде Доган (Gözde Doğan) раздавила пять арбузов за 60 секунд, используя только свои бедра, и установила мировой рекорд. Книга рекордов Гиннесса опубликовала видео, на котором женщина завершает испытание.
В ролике видно, как Доган сидит между двумя рядами арбузов, берет их по одному, раздавливает, а затем вытирает ноги, прежде чем продолжить.
Ей вручили табличку и заявили, что она «официально потрясающая».
Турчанка стала первой женщиной, которая раздавила наибольшее количество арбузов за 60 секунд с помощью бедер.
Доган побила рекорд в феврале.
Кстати, есть и другие истории, связанные с этими бахчевыми. Например, в 2023 году иранец Ашкан Рохолла Дошманзиари установил рекорд по укладке четырех арбузов друг на друга.
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