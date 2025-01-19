Появилось видео, как женщина раздавила бедрами 5 арбузов за минуту

🎥 Видео

Опубликовано: 19.01.2025 14:13 , Обновлено: 19.01.2025

Турчанка Гёзде Доган (Gözde Doğan) раздавила пять арбузов за 60 секунд, используя только свои бедра, и установила мировой рекорд. Книга рекордов Гиннесса опубликовала видео, на котором женщина завершает испытание.

В ролике видно, как Доган сидит между двумя рядами арбузов, берет их по одному, раздавливает, а затем вытирает ноги, прежде чем продолжить.

Ей вручили табличку и заявили, что она «официально потрясающая».

Турчанка стала первой женщиной, которая раздавила наибольшее количество арбузов за 60 секунд с помощью бедер.

Доган побила рекорд в феврале.

Кстати, есть и другие истории, связанные с этими бахчевыми. Например, в 2023 году иранец Ашкан Рохолла Дошманзиари установил рекорд по укладке четырех арбузов друг на друга.

https://youtu.be/IuuDZPu2F1I