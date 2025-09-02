Появилось видео, как сотни аистов прилетели в Египет — "Наши белорусские тусят"
В социальной сети TikTok появилось видео, как сотни (а может быть и тысячи) аистов прилетели в Египет. Зрители заявили, что это "наши, белорусские".
Так, на кадрах видно огромную стаю птиц, которые кружат над пустыней.
“Аисты прилетели, я так скучала”, — написала автор видео.
Ролик за несколько дней набрал более 66 тыс. просмотров. Пользователи в комментариях отметили, что совсем недавно наблюдали такую картину в Беларуси.
“Наши белорусские тусят, посмотрели на лето и решили, что уже пора в теплые края”, — написал один из комментаторов.
“Наши родненькие с Гомеля”, — заявил другой.
“Беларусь, тоже уже с неделю как проводила аистов, долетели”, — поделился третий.
А кто-то рассказал, что “несколько дней назад махал им в Антальи [Турция]”.
“Невероятная красота”, — восхитился еще один зритель.