Появилось видео, как сотни аистов прилетели в Египет — "Наши белорусские тусят"

🎥 Видео

Опубликовано: 02.09.2025 09:27 , Обновлено: 02.09.2025

В социальной сети TikTok появилось видео, как сотни (а может быть и тысячи) аистов прилетели в Египет. Зрители заявили, что это "наши, белорусские".

Так, на кадрах видно огромную стаю птиц, которые кружат над пустыней.

“Аисты прилетели, я так скучала”, — написала автор видео.

Ролик за несколько дней набрал более 66 тыс. просмотров. Пользователи в комментариях отметили, что совсем недавно наблюдали такую картину в Беларуси.

“Наши белорусские тусят, посмотрели на лето и решили, что уже пора в теплые края”, — написал один из комментаторов.

“Наши родненькие с Гомеля”, — заявил другой.

“Беларусь, тоже уже с неделю как проводила аистов, долетели”, — поделился третий.

А кто-то рассказал, что “несколько дней назад махал им в Антальи [Турция]”.

“Невероятная красота”, — восхитился еще один зритель.