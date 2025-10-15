Появилось видео, как отмечают "Дажынкi" в Германии

🎥 Видео

Опубликовано: 15.10.2025 12:01 , Обновлено: 15.10.2025

Платформу TikTok наводнили видео того, как немцы отмечают свой вариант белорусского праздника сбора урожая "Дажынкі - традиционный народный фестиваль "Октоберфест".

Хотя немецкий “Октоберфест” позиционируется главным образом как праздник пива, его история, как и история белорусского фестиваля “Дажынкі”, тесно связана с фермерским хозяйством. Время для праздника выбрали не случайно - в октябре фермеры завершают уборку урожая, поэтому “Октоберфест”, как и белорусские “Дажынкі” становится апогеем аграрного сезона.

В отличие от Беларуси, где праздник урожая каждый год меняет локацию, “Октоберфест” вот уже 215 лет как неизменно проводится в одном и том же городе - Мюнхене, где специально для праздника возводят огромные шатры. Сюда ежегодно съезжаются миллионы людей со всей Германии и других стран. И это не преувеличение - в 2023 году был поставлен рекорд посещения фестиваля - официального на нём побывало не менее 7,2 млн человек. Фестиваль по праву носит звание самых массовых народных гуляний в мире.













Такие внушительные цифры обусловлены ещё и тем, что в отличие от белорусских “Дажынок” длится “Октоберфест” не два выходных дня, а несколько недель. В этом году праздник проводили с 20 сентября по 5 октября, а теперь немцы активно делятся видео с праздничных мероприятий в соцсетях.

[inf]Кстати, в 1810 году, когда Октоберфест впервые с размахом отметили в Мюнхене, праздник отмечали всего 5 дней и чуть позже - с 12 октября. В этот день гуляли свадьбу будущего короля Баварии Людвига I и принцессы Терезы Саксонской-Гильдбургхаузенской и для простых горожан на улицах и площадях накрыли столы с угощениями и напитками и устроили музыкальные и театральные представления.

В наши дни “свадебный” контекст фестиваля отошёл на второй план и праздник преобразовался в народные гулянья по случаю завершения аграрного сезона и сбора урожая.[/inf]

Судя по видео, опубликованным в TikTok, в традициях проведения “Октоберфеста” и “Дажынак” можно заметить схожие черты: немцы, как и белорусы, устраивают в городе костюмированные парады, музыкальные концерты и устраивают настоящий праздник живота с шашлыками и традиционными баварскими колбасками.

Кстати, в этом году, как заметили немецкие СМИ, цены на мясные угощения на “Октоберфесте” заметно подросли. По данным Bild, традиционное блюдо из курицы за шесть лет подорожало вдвое - самая низкая цена на него в этом сезоне стартовала от 17,20 евро. А самым дорогим мясным блюдом фестиваля издание назвало каре из говядины вагю “Томагавк” - 3-4 порции примерно на 1200 г стоило 410 евро.

[inf]По оценкам экономистов, посетители оставляют на “Октоберфесте” порядка 1,2–1,5 млрд евро, что позволяет городу приращивать свой ВВП примерно на 2%.[/inf]

Впрочем, главным героем “Октоберфеста” всё же остаётся пиво, что сильно отличает фестиваль от “Дажынак”.

Литр свежего пива в этом году также подорожал, в среднем на 1 евро: цены варьировались от 14,5 до 15,8 евро, а за последние шесть лет подорожание составило порядка 40%.

Несмотря на обилие пива, праздник не позиционируется как “праздник для взрослых” - вплоть до позднего вечера их вход на территорию фестиваля не ограничивается. На костюмированных шествиях можно заметить много детей, а в городе для них организована масса развлечений, в том числе, установлены аттракционы, которые считаются такой неотъемлемой частью “Октоберфеста”, как и традиционные баварские наряды.