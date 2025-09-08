Появились снимки "Кровавой Луны" над Беларусью

Опубликовано: 08.09.2025 07:42 , Обновлено: 08.09.2025

Вечером в воскресенье, 7 сентября, над Беларусью зафиксировали "кровавую" Луну. Так называют затмение Солнца, для Луны, т.е. когда Земля заслоняет Солнце для своего спутника. Из-за этого на нашей планете Луна становится непривычно красного цвета.

Красный цвет спутника получается из-за того, что тень Земли полностью накрывает Луну, а солнечный свет, проходя через нашу атмосферу, окрашивает лунную поверхность в темно-красный или медно-коричневый цвет.

[inf]Поскольку орбита Луны слегка наклонена, большинство полных лун и растений не совпадают идеально. Но когда это происходит, результатом становится поразительное затмение “кровавой Луны” - явление, которое на протяжении веков завораживало наблюдателей за небом.[/inf]

В Беларуси в минувшее воскресенье сложилась удачная погода для наблюдения за астрономическим явлением, которое случается раз в несколько лет.

Следующий раз шанс белорусам посмотреть на полное лунное затмение выдастся лишь через 4 года — в декабре 2029 года. А потом видимое лунное затмение в полной фазе в следующий раз в Беларуси произойдёт только в 2033 году.

Белорусы успели воспользоваться возможностью и сняли красную Луну, поделившись фотографиями в соцсетях.













