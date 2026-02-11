Появились кадры из "поездомойки" в Минске - "Обычно пассажиры этого не видят"
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Минский метрополитен показал кадры из мойки поездов, которую могут видеть только сотрудники компании. Сам процесс автоматической мойки поездов очень похож на автомойку. Те же щетки, обмыв - чем не "поездомойка"?
Единственное отличие - такой и комплекс должен вымыть целый состав, а не одну легковушку. Их у метро несколько и они расположены на территориях электродепо.
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