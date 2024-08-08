"Пояснительную бригаду можно?" — В TikTok заметили странные видео с МАЗами. Мнения зрителей разделились

🎥 Видео

Опубликовано: 08.08.2024 13:05 , Обновлено: 08.08.2024

В социальной Сети TikTok пользователям начали попадаться видео с различными белорусскими МАЗами, возле которых танцуют группы людей. Не все поняли, что происходит. А те, кто все-таки догадались, выразили противоположные мнения относительно происходящего.

Например, на одном из роликов видно едущий тягач МАЗ, а рядом с ним — танцующих девушек в костюмах сотрудниц ГАИ.

“Пояснительную бригаду можно?”, “Простите, а может мне кто-то концепцию пояснить происходящего?”, “Это что такое?” — спросили в комментариях пользователи.

Оказалось, что на видео — парад техники МАЗа ко дню 80-летия производства. Так объяснил автор роликов.

Многим презентация машин понравилась. “МАЗ — сила”, “Девушки красиво смотрятся”, “Круто придумали”, “Какая шикарная покраска!”, — писали одни.

Другие же не слишком впечатлились и оставили комментарии типа “Что я только что посмотрел”, “Вы можете себе представить подобное на Volvo, Mesedes, Iveco… Наверное, нет”, “К чему здесь милиция, если праздник у МАЗа?”.

У третьих возникли вопросы именно к подборке треков: “Что за песня странная? Видеоряд неплох, но звук…” Отметим, что в реальности треки были, скорее всего, другие. Новые песни, вероятно, наложил сам автор.