Гомельчанин выложил в Сеть видео, как он сам выбирается из авто и пересаживается в инвалидную коляску

🎥 Видео

Опубликовано: 03.09.2023 15:22 , Обновлено: 03.09.2023

В Сети появилось видео из Гомеля, на котором видно, как колясочник самостоятельно покидает автомобиль и усаживается в инвалидное кресло.

Поездка в авто закончилась парковкой на месте для инвалидов. Затем мужчина достал с переднего сиденья специальную деревянную конструкцию, на которой он подкатился к багажнику, достал из него коляску, раскладывает и пересаживается в неё.

В комментариях люди выразили восхищение мужчиной, тем, как ему приходится управляться с авто и коляской. Судя по ответам героя видео, он не унывает и обещает снять ролик, как ездит на авто, написали “Сильные Новости”.