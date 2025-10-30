Поросенок-скейтбордист попал в Книгу рекордов Гиннесса и стал звездой интернета

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Опубликовано: 30.10.2025 13:46 , Обновлено: 30.10.2025

Поросенок по кличке Тони Порк (хозяин явно намекал на знаменитого скейтбордиста Тони Хоука) из Буффало-Гроув, штат Иллинойс, увлекся катанием на скейтборде. Благодаря своим умениям он попал в Книгу рекордов Гиннесса, проехав десять метров за 11,32 секунды.

Хозяин поросенка Винсент Баран приучил его к скейту с помощью лакомств. «Я решил попробовать. Взял немного несоленого арахиса и лакомств, и примерно через четверть часа он уже стоял на доске. А еще через несколько попыток он уже скакал по улице», — рассказал американец изданию Upi.

Мужчина явно доволен успехами поросенка и даже похвастался, что тот приобрел профессиональные навыки. «После нескольких попыток нам удалось привести его в форму, и теперь он катается просто идеально», — говорит он.

За попадание в Книгу рекордов Гиннесса поросенок получил от Барана самую значимую награду. «Мы щедро наградили его бананами с арахисовым маслом, арахисом и яблоками. Мы позаботились о том, чтобы у него было королевское угощение», — сказал Баран.

Впрочем, мужчина не собирается останавливаться на достигнутом. По его словам, у Тони может быть еще один талант. Если у поросенка получится рисовать, то, вероятно, его кличка поменяется или будет созвучна с «Пигкассо».

Так назвали свинью из Южной Африки, которая проявила невиданный талант к живописи, в честь знаменитого испанского художника Пабло Пикассо.

Ее картины были проданы в общей сложности за 1,3 миллиона долларов. Пигкассо умерла в марте прошлого года.