Помните бело-золотое платье? Теперь люди спорят, какого цвета эти шорты
В Сети появилась новая головоломка по типу популярного сине-черного (или бело-золотого?) платья. Сейчас несколько тысяч пользователь гадают, какого цветы шорты - черно-белые, желто-черные или черно-зеленые. А что видите вы на этой картинке?
“Черно-белые с [дурацким] освещением”, — написал один из зрителей в комментариях. Судя по количеству лайков, с ним согласилось более 36,4 тыс. человек.
“ВЫ ЧТО, СЕРЬЕЗНО, ОНИ ЖЕЛТО-ЧЕРНЫЕ”, — эмоционально высказался другой и собрал более 3 тыс. лайков.
“Темно зеленые и светло зеленый”, — еще один популярный комментарий.
“Это какой-то массовый рофл [розыгрыш]? Тут же буквально черный и зеленый”, — выразил мнение четвертый пользователь.
А кто-то вообще посчитал, что шорты “бело-синие”.
А какого они цвета по вашему мнению?
[totalpoll id=“1033479”]