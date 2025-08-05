Помните бело-золотое платье? Теперь люди спорят, какого цвета эти шорты

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Опубликовано: 05.08.2025 13:24 , Обновлено: 05.08.2025

В Сети появилась новая головоломка по типу популярного сине-черного (или бело-золотого?) платья. Сейчас несколько тысяч пользователь гадают, какого цветы шорты - черно-белые, желто-черные или черно-зеленые. А что видите вы на этой картинке?

“Черно-белые с [дурацким] освещением”, — написал один из зрителей в комментариях. Судя по количеству лайков, с ним согласилось более 36,4 тыс. человек.

“ВЫ ЧТО, СЕРЬЕЗНО, ОНИ ЖЕЛТО-ЧЕРНЫЕ”, — эмоционально высказался другой и собрал более 3 тыс. лайков.

“Темно зеленые и светло зеленый”, — еще один популярный комментарий.

“Это какой-то массовый рофл [розыгрыш]? Тут же буквально черный и зеленый”, — выразил мнение четвертый пользователь.

А кто-то вообще посчитал, что шорты “бело-синие”.

А какого они цвета по вашему мнению?

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