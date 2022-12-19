Пользователи Twitter, кажется, решили "уволить" Маска

<i class="fab fa-instagram mr-1"></i>Соцсети

Опубликовано: 19.12.2022 09:40 , Обновлено: 06.04.2023

Владелец и директор Twitter Илон Маск запустил в своем аккаунте голосование и пообещал следовать его результатам. Вопрос там простой: должен ли миллиардер покинуть пост гендиректора соцсети.

“Должен ли я уйти с поста главы Twitter? Я буду придерживаться результатов этого опроса”, - пообещал Илон Маск. По результатам 13 млн проголосовавших подписичков соцсети, эксцентричный миллиардер должен всё-таки уволиться. За это высказались 57% проголосовавших (43% - против).

https://twitter.com/elonmusk/status/1604617643973124097?t=v52fMXFz6F991qXE6hsS5Q&s=19

Впрочем, в комментариях к опросу некоторые подписчики не поверили в искренность Илона Маска.

“Позвольте мне предсказать последствия этого опроса: Если „да“, Илон пробудет генеральным директором еще несколько месяцев, пока не найдет преданного преемника. Если „нет“, Илон останется генеральным директором еще на несколько месяцев, пока не найдет преданного преемника”, - написал один из них.

https://twitter.com/ZsoltWilhelm/status/1604623151345827840?t=KPFebLVjvcsunGMPgiRTnw&s=19