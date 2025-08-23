Поляки стали чаще переселяться и жить на дачах. Все благодаря одному лайфхаку

Опубликовано: 23.08.2025 08:41 , Обновлено: 23.08.2025

Все чаще поляки стали переделывать свои дачные участки в садовых товариществах под жилье. Причем в соседней с Беларусью стране это прямо запрещено законом. Однако многих это не останавливает из-за желания сократить расходы да ещё и подзаработать.

По данным «Газеты Выборчей», количество людей, живущих на участках садовых товариществ, растёт в Польше уже несколько лет. В одном из СТ, где газета взяла интервью у местных жителей, уже проживает более 50 человек. Ведь такие приусадебные участки имеют доступ к воде, электричеству и канализации, что делает их привлекательной альтернативой.

Коммуналка на таких участках обходится полякам порядка 1000 злотых в год (около 770 рублей), что значительно ниже оплаты за квартиры. Однако в холодный период ещё добавляются расходы на отопление (обычно электрическое).

Но это не останавливает многих владельцев дач из-за возможности дополнительно заработка. Польская ассоциация садовых участков (PZD) подчёркивает, что советы садовых участков обязаны противодействовать этой практике. Однако, как отметил один из опрошенных членов СТ, «правила — это одно, а жизнь — другое». В его товариществе из 244 садовых участков примерно 12 заселены.

“К сожалению, подавляющее большинство из тех, кто живет на дачах, имеют свои квартиры или дома, которые они сдают в аренду, а сами живут на территории СТ”, - раскрыли на сайте PZD лайфхак таких поляков.