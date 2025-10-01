Под Минском заметили первый водушношаровый переезд – «Немножко не рассчитали»

🎥 Видео

Опубликовано: 01.10.2025 10:04 , Обновлено: 01.10.2025

На видеоплатформе TikTok выложили ролик с первого водушношарового переезда, который спонтанно возник на одной из трасс под Минском. Интересными кадрами поделился белорусский авиафотограф Глеб Салко.

На кадры попал огромный воздушный шар, который медленно опускался на землю. Воздухоплаватели, очевидно, несколько не рассчитали траекторию полёта и в результате начали приземляться не на поле, а аккурат на проезжую часть трассы. В результате автомобилистам пришлось остановиться, уступив дорогу воздушному шару, поэтому автор ролика окрестил данный участок дороги водушношаровым переездом.

Как на внезапное препятствие на дороге отреагировали водители, не известно, а вот зрителей в TikTok видео явно впечатлило, судя по тысячам лайков и десяткам лаконичных “супер!”-комментариев.