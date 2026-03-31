Под Минском нашли "жабье логово"

🎥 Видео

Опубликовано: 31.03.2026 14:31 , Обновлено: 31.03.2026

Пользователи соцсети Threads поделились кадрами настоящего "жабьего логова", которое амфибии устроили в речной заводи в одном из ближайших городов-спутников Минска, буквально в 15 км от столицы.

Судя по кадрам с “жабьего логова”, как его окрестила автор поста, у местных жаб с лягушками вот-вот начнётся брачный период (как правило, он наступает тогда, когда вода в прудах, заводях и лужицах прогревается до комфортных для амфибий 16°С). Пока же обычной для этого дела ква-кофонии, судя по видео, ещё не слышно. Зато любителям понаблюдать за природой в естественной среде, в живую, а не через объектив камеры, можно сполна насладиться весенним щебетом птах и понаблюдать за “общежитием” земноводных.

Для этого достаточно отъехать от столицы каких-то 15 километров в сторону Заславля - именно там местные жители и заметили “жабье логово” с сотней (если не больше) амфибий и даже поделились в комментариях приблизительной геолокацией.