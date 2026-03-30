Под Крупками заметили гигантского медведя

🎥 Видео

Опубликовано: 30.03.2026 16:39 , Обновлено: 30.03.2026

TikTok-канал «Крупки.Новости» опубликовал видео медведя, снятого на камеру ночного видения Крупским охотхозяйством.

Судя по видео, медведь попался большой. Ведёт себя не агрессивно, кажется. Встал на задние лапы и начал принюхиваться.

Съёмка была сделана 27 марта 2026 года.

Кстати, медведи в Беларуси просыпаются от зимней спячки в основном в марте — первой половине апреля. Первыми, ещё в начале марта или в конце февраля, из берлог выбираются самцы, а самки с медвежатами покидают убежища позже — в апреле или даже мае.

Проснуться раньше медведя может побудить тёплая погода, отсутствие снега или банальный голод. Обычно в первое время после пробуждения медведи от берлоги далеко не уходят. Но если еды мало, то в начале весны могут совершать длинные переходы.

Помните, что голодный медведь может подойти ближе к населённым пунктам, чем обычно. Хотя белорусские особи и так людей не очень боятся, их часто видят недалеко от деревень и дорог.