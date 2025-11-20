Под Брестом заметили поезд "призрачного гонщика"

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Опубликовано: 20.11.2025 09:48 , Обновлено: 20.11.2025

В TikTok завирусилось видео поезда "призрачного гонщика", который сняли под Брестом. Ролик с пассажирским составом, из которого валит столб огненных искр, меньше чем за сутки набрал почти 400 тыс. просмотров и полтысячи комментариев.

Автор ролика не уточнил, когда был снят ролик, подписав свой пост очень кратко: “Дизель поезд Малорита-Брест”. Однако в комментариях отозвались и другие очевидцы событий. Один из зрителей заявил, что на кадрах - поезд Лунинец-Брест.

“Я ехал во втором вагоне, пошли искры завоняло гарью и вырубился свет, вроде целыми доехали”, - написал мужчина, уточнив, что события происходили вечером 18 ноября, на подъезде к станции “Брест Центральный”.

Многим зрителям увиденное напомнило атмосферу американского фантастического фильма 2007 года об антигерое из вселенной Marvel. “Призрачный гонщик за руль сел”. “Машинист - призрачный гонщик из БЖД” - писали комментаторы.

Прочие усмотрели аналогии с другими фантастическими киносагами: кто-то предположил, что на кадрах поезд Брест - Мордор, кто-то - что это поезд в Хогвартс.

“Нет, разве Вы не видали, что в Брест мчится Дед Мороз. Ёлку, то установили на площади”, - поспорила с ними ещё одна зрительница.

Впрочем, нашли их те, что заявил, что для “тех, кто в теме” увиденное - “не редкость”. По их словам, именно так со стороны выглядит прожиг сажевого фильтра на современных дизельных поездах.

“Нормальное явление, там вроде 24 цилиндра, пару форсунок отказали, не распыляли, а лили топливо при больших оборотах, в выхлопной сажа пропиталась солярой, пыхнуло 3-5 минут и самоочистка. Обороты двигателя меньше нужно было сделать чтоб погасло”, - пояснил один из зрителей.

[inf]Прожиг сажевого фильтра (DPF) - это процесс принудительного выжигания сажи, которая накапливается в фильтре, за счёт повышения температуры выхлопных газов. Используется в тех дизельных поездах, в которых установлены системы фильтрации для снижения вредных выбросов. [/inf]