Почему в СССР шили пододеяльники с дыркой посередине? Дело не в удобстве

Опубликовано: 09.11.2024 10:30 , Обновлено: 09.11.2024

Каждый представитель старшего поколения хотя бы раз в жизни спал под легендарным советским пододеяльником с большой ромбовидной дыркой посередине. Сегодня таких пододеяльников уже не встретишь, но в прошлом они почти всегда имели эту необычную особенность. Многие считают, что это делалось для удобства. А как на самом деле?

Говорят, что через большое отверстие гораздо проще заправить одеяло. Однако на самом деле это всего лишь сказка, ведь наличие большого отверстия в пододеяльнике объясняется не заботой о потребителе, а гораздо более прозаичной причиной.

Оказывается, таким образом производители боролись с нехваткой ткани.

Дело в том, что большинство швейных материалов имеют ширину 80-90 см, в то время как ширина пододеяльника должна составлять 143-220 см. По этой причине для изготовления пододеяльника сшивали два куска ткани.

Кстати, некоторые до сих пор ностальгируют и жалеют, то подобных пододеяльников больше не выпускают (по крайней мере, массово). В Сети есть даже несколько шуток по этому поводу: