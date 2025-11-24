Почему в белорусской армии нельзя носить длинные стрижки и бороды — «Нет места для "я особенный"»

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Опубликовано: 24.11.2025 15:46 , Обновлено: 24.11.2025

Близкий к силовым ведомствам белорусский Телеграм-канал «На западном рубеже» объяснил основные причины, по которым в армии требуются короткие стрижки и почему новобранцам нельзя носить даже короткие бороды.

«Через пару часов после прибытия в часть — стрижка “под машинку”, бритва проходит по лицу», — предупредили авторы.

Что касается запрета на бороды и длинные волосы, то эксперты попытались объяснить всё «не по уставу, а по-человечески».

1. Гигиена

В условиях учений, особенно полевых, соблюдение чистоты — это не прихоть, а вопрос здоровья. «Волосы на голове и лице — идеальное убежище для паразитов. Всё это звучит как из прошлого века, но на сборах, в палатках риск заразиться педикулёзом или грибком вследствие ограниченной гигиены — не шутки», — сообщили военные эксперты.

2. Безопасность

Ещё одна причина отказа от длинных волос и бород — это вопрос безопасности. Например, противогаз плотно не сядет, если на лице есть даже щетина, не говоря уже о бороде.

«А в условиях химической тревоги это может стоить жизни — не только вам, но и соседу по окопу. В белорусских войсках противогаз до сих пор — обязательная часть снаряжения», — пояснил автор ТГ-канала.

3. Нет места индивидуальности

Третья причина куда более нетривиальная. В армии новобранцев приучают к единообразию.

«Армия — не институт красоты и не подиум. Она устроена так, чтобы люди, совсем незнакомые друг с другом, за считанные недели стали единым механизмом. И внешний вид здесь — не мелочь», — пояснил эксперт.

По его словам, одинаковые стрижки, форма и даже походка облегчают слаживание отрядов. «Нет места для “я особенный”, потому что в строю важнее “мы”. Это не подавление личности — это обучение ответственности. Как в футбольной команде: никто не играет один, даже если умеет лучше всех», — пояснил эксперт.

Впрочем, автор белорусского милитари-ТГ-канала привел ещё одну причину, почему-то из истории соседней страны. По его словам, в России обязанность коротко стричься ввёл российский царь Пётр I. Какое это отношение имеет к истории Беларуси, он не пояснил.

Тем не менее, в советское время бороды и усы разрешались офицерам «особым приказом», утверждает ТГ-канал.