Почему стюардессы сидят лицом к пассажирам? Не только для того, чтобы следить за ними

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Опубликовано: 21.06.2023 12:13 , Обновлено: 21.06.2023

Каждый, кто хотя бы раз в жизни летал на самолете, наверняка заметил, что стюардессы (или бортпроводники) сидят лицом к пассажирам, а не, как и все остальные люди, лицом к направлению полета. На самом деле, этому есть несколько причин.

Первая из них, это безопасность самих бортпроводников. Сиденья, обращенные назад, просто безопаснее, пишет Genialne. Это связано с тем, что во время взлета или посадки самолет может внезапно начать резкое торможение. Если в такой ситуации вы сидите спиной вперед, ваше тело может выдержать это гораздо лучше.

Почему же пассажирские сиденья не устанавливают лицом назад? Потому что, хотя так было бы безопаснее, большинство людей предпочитают сидеть лицом вперед. Кроме того, это в некоторой степени защищает людей от чувства тошноты или головокружения. Когда вы сидите лицом вперед, вам просто легче переносить подобные недомогания.

Вторая причина, по которой бортпроводники сидят спиной к направлению полета, это то, что они могут видеть, что делают пассажиры. Это особенно важно во время посадки и взлета самолета, когда главная задача стюардесс — следить за тем, чтобы все происходило точно в соответствии со строгими процедурами. И если с пассажиром что-то случается, они способны очень быстро среагировать и сообщить пилотам о происшествии на борту.

Почему бортпроводники держат руки за спиной, когда мы садимся в самолет?

Еще один вопрос, который может возникнуть в голове у пассажира. Оказывается, когда бортпроводники держат руки за спиной, они… считают. Пассажиров, конечно — при посадке в самолет и непосредственно перед взлетом, когда все уже на своих местах.

Чтобы не ошибиться, используются специальные кликеры. Этот метод передавался между бортпроводниками и самими авиакомпаниями, пока не стал неписаным правилом.

Зачем в самолетах иллюминаторы? Оказывается, не для того, чтобы люди любовались видами

Когда мы летим на самолете, то вряд ли задумываемся о том, почему в нем есть иллюминаторы. А если кто спросит, то, вероятно, получит ответ — окна для того, чтобы наслаждаться видом. Однако это не так. Вопрос об иллюминаторах в пассажирских самолетах изучила британская газета The Sun. Со ссылкой на мнение экспертов, там дали довольно необычное объяснение.

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