Почему фисташки такие дорогие? На это есть минимум 5 причин

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Опубликовано: 11.04.2023 16:50 , Обновлено: 11.04.2023

Во многих странах цены на фисташки запредельно высокие. Например, в Беларуси килограмм этих орехов стоит 50-60 рублей, 200 грамм можно найти за 10 руб. Казалось бы, что в них такого особенного, что для удовольствия придется платить, «как за крыло от самолета»? На самом деле, на это есть несколько причин.

Место произрастания

Фисташковые деревья в основном выращивают в трех областях: Иране, Турции и Калифорнии. Залогом правильного развития этих растений являются специфические климатические условия – они могут расти только в местах, где лето продолжительное и жаркое, а зима мягкая.

Срок созревания

Чтобы собрать первые урожаи с только что посаженных деревьев, придется ждать 6-7 лет. Фисташковому дереву требуется от 15 до 20 лет, чтобы полностью созреть и дать максимально возможный урожай.

Небольшой годовой урожай

Большинство деревьев дают около 30 кг фисташек в год. Для сравнения, бразильский орех дает за то же время до 115 килограммов плодов.

Ручная сортировка

Урожай сортируется вручную, а не машинами. Фисташки слишком нежные и склонны к раздавливанию. Это также затрудняет транспортировку орехов.

Нерегулярная урожайность

Цветение фисташкового дерева связано с явлением, известным как “двухлетнее плодоношение”. Это относится к плодовым деревьям, которые дают нерегулярные урожаи, с обильным урожаем в один год и очень маленьким урожаем в следующий.

Цена оправдана?

Таким образом, в следующий раз, когда вы купите пакетик фисташек — будь то очищенные, соленые, жареные или сырые — знайте, что на производство этого маленького мешочка было потрачено много времени, усилий и денег.

Хотя фисташки достаточно дорогие, получается, что их цена оправдана.